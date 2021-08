Alle 18 Reuzegommers moeten naar de rechter in zaak-Sanda Dia

/ Edegem / Leuven / Hasselt - Er komt een openbaar proces rond de dood van student Sanda Dia (20), waarbij achttien beklaagden maximumstraffen tot tien jaar cel riskeren. De Hasseltse raadkamer volgde woensdagmiddag de stelling van het Openbaar Ministerie dat alle betrokken Reuzegommers zich binnenkort op een cruciale plek dienen te verantwoorden: voor een strafrechter. Dat bevestigt Dorien Vanderheiden van het Limburgse Openbaar Ministerie. Voor Sanda’s familie op zoek naar gerechtigheid is hiermee een eerste cruciale horde genomen.

Geen grote verrassingen woensdagmiddag op de raadkamer in Hasselt. De zaak waar alle ogen op gericht waren: de beslissing of én wie van de leden van studentenclub Reuzegom zich de komende maanden zal moeten verantwoorden in het tragische verhaal van Sanda Dia (20). De Edegemse ingenieursstudent bezweek op 7 december 2018 na een uit de hand gelopen studentendoop. Zijn vitale functies hadden het begeven na een tweedaagse vol alcohol, gin, visolie en “schachtenpap”. Dia bleek ook compleet onderkoeld, kreeg een hartstilstand en belandde in coma.

Dat het Openbaar Ministerie Reuzegommers Sondage, Strontvlieg, Shrek, Zaadje, Janker, Protput, Pronker, Rafiki, Flodder, Kelter, Kletsmajoor, Randi, Igean, Paterberg, Placebo, Rustdag en Sanda’s dooppeter voor een correctionele strafrechter wil, was al langer bekend. Qua strafrechtelijke kwalificaties maakt men tot dusver geen enkel onderscheid. Iedereen voorlopig gelijk voor de wet.

De Hasseltse raadkamervoorzitter – half juni nog vergeefs gewraakt - volgt die stelling nu en verwijst hen zoals verwacht alle achttien door. Niemand ontspringt (voorlopig) de dans. Ook de geneeskundestudent dus die laat op de doop arriveerde en het presidium overtuigde om naar het ziekenhuis te trekken. Ook hij zal zich voor een strafrechter moeten verantwoorden. De betichtingen zijn niet min: onopzettelijke doden, opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. In theorie riskeren ze tien jaar cel. De twee schachten die de doop wel overleefden en ook gewond naar het ziekenhuis werden overgebracht toen, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie beschouwt hen als slachtoffers.

Concreet wil dat zeggen dat de achttien Reuzegommers - elk op één of andere manier betrokken bij Sanda’s dood - vanaf nu ook officieel in beschuldiging zijn gesteld. Vraag is nog of er beroep zal worden aangetekend tegen die beslissing. Eind augustus weten we meer. Voor de nabestaanden van Dia is de doorverwijzing alvast een cruciale horde in hun zoektocht naar gerechtigheid. Ze zakten na enkele eerdere teleurstellingen niet fysiek af naar Hasselt maar lieten weten opgelucht te zijn met de beslissing. Het openbaar proces volgt allicht in het voorjaar van 2022.