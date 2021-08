Plopsa zet bekende pretparkattracties te koop… in eigen versie van Monopoly

De Panne - De grootste themaparkdivisie van ons land krijgt een eigen Monopoly-versie. Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof en Cedric Libbrecht van rechtenhouder Groep 24, stelden hun gezamenlijk project voor op het dorpsplein van Plopsaland De Panne.

“We maakten eerder al werk van een gethematiseerde uitvoering rond F.C. De Kampioenen en daarnaast zijn we diverse andere Monopoly’s aan het uitwerken, onder meer enkele stadsedities”, zegt Libbrecht. “Vorig jaar lanceerden we al een Rode Duivels-versie en dit najaar mikken we op een Thuis-editie. Plopsa is wel het eerste themapark dat een eigen Monopoly-editie krijgt. Aan het spel op zich verandert niets. De pionnen blijven ook dezelfde. Je zal in de Plopsa-versie geen straten of gronden kunnen kopen, maar attracties. Spelers zullen zo hun ideale Plopsapark kunnen samenstellen. De kanskaarten werden trouwens ook aangepast. Zo moet je mogelijk een geldbedrag betalen omdat je bent gaan eten in het Mister Spaghetti-restaurant of omdat je een onderhoudsbeurt voor je attracties moet betalen. Het wordt een echte totaalbeleving en gegarandeerd plezier voor de ganse familie.”

Werelden komen samen

De gethematiseerde versie wordt wel iets duurder dan de gewone. “Voor een standaard spel Monopoly betaal je 40 euro, voor dit Plopsa-exemplaar vragen we 50 euro. Dat zit tussen de gewone prijs en de prijs voor uitzonderlijke edities in. Zo kost onze Star Wars-editie al snel 65 euro.” (Lees verder onder de foto)

Het nieuwe bordspel is vanaf juni 2022 verkrijgbaar. Foto: Groep 24

“Mijn kindertijd bestond hoofdzakelijk uit twee dingen: pretparken uittekenen en Monopoly spelen. Het is mooi dat die twee werelden nu samenkomen”, zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Met Plopsa Group willen we ons associëren met sterke merken. Monopoly is daar het geknipte voorbeeld van. Voor de Plopsa Monopoly zijn we al aan het anticiperen op de toekomst en daarom zullen in het bordspel ook Plopsa Praag en Plopsa Warschau, onze nieuwste attractieparken, te koop zijn.”

Stemmen op laatste attractie

Op het spelbord zullen er 22 attracties te koop worden aangeboden. Eén daarvan is nog vrij te kiezen door de Plopsa fans. “We hebben 21 attracties ingevuld, maar we willen pretparkliefhebbers de kans geven om hun eigen inbreng te geven. Daarom hebben we samen een voorselectie van acht attracties uit Belgische Plopsa-parken gemaakt. Mensen kunnen tot en met 15 augustus stemmen op hun favoriete attractie. Mijn persoonlijke favoriet is onze nieuwste rollercoaster The Ride to Happiness. Maar er zijn nog andere leuke attracties zoals Heidi The Ride of de K3-Rollerskater waarvoor mensen kunnen kiezen.”

Je kan nog tot en met 15 augustus je stem uitbrengen via www.monopolyplopsa.be. Begin juni 2022 wordt de Plopsa Monopoly in een beperkte oplage uitgegeven. Wie zeker wil zijn van zijn exemplaar, kan het spel vooraf bestellen via dezelfde website.