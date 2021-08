Clement over komst Collado en steeds groeiende concurrentie binnen de groep: “Witsel en De Bruyne spelen ook niet alles”

Brugge - Aan de vooravond van de stadsderby tegen Cercle Brugge wacht Philippe Clement nog steeds op de handtekening van Alex Collado, flankspeler van Barcelona. Toch is de concurrentie binnen zijn groep groeiende: de wissels van Vormer en Dost vorig weekend zijn daar het beste voorbeeld van. “De tijd dat je alle matchen met veertien jongens kon afwerken, is voorbij”, aldus Clement.

Op sportief vlak enkel goed nieuws voor Philippe Clement: zo goed als de hele kern is fit. Daardoor moet hij voor de match tegen Cercle Brugge enkele knopen doorhakken. Dat Dost en Vormer vorig weekend vroegtijdig gewisseld werden, is alvast een teken aan de wand. “Maar ik maak graag moeilijke keuzes”, aldus Clement. “De ambitie is om op drie fronten zo ver mogelijk te geraken, en daarom moet er meer concurrentie komen. Iedereen werkt daar ook keihard aan. Dat is het dubbele aan de job: enerzijds moet je jongens die hard werken ontgoochelen, maar dat wil zeggen dat anderen op een heel hoog niveau zitten. De tijd dat je alle matchen afwerkt met elf of veertien spelers is voorbij. Witsel en De Bruyne spelen ook niet alles bij Dortmund en Manchester City. Het is aan mijn om de juiste keuzes te maken doorheen het seizoen.”

Die extra concurrentie kan de komende dagen komen in de vorm van Alex Collado, een flankspeler van Barcelona. Club Brugge bereikte nog geen deal met Barça. Er wordt onder andere nog gediscussieerd over een eventuele aankoopoptie. “Of Collado dicht bij ons staat? Dicht of ver, het is allemaal relatief. Er is maar één moment dat telt, en dat is wanneer de handtekeningen op papier staan”, aldus Clement. “Er zijn honderd factoren waardoor een transfer nog kan afspringen. Een deal die gisteren onmogelijk leek, kan vandaag plots heel dichtbij zijn. Dat is de realiteit van het voetbal. Ik ben bezig met de jongens hier, en dan zien we wel weer verder.”

Persyn heef tijd nodig

Een van die gasten is Tibo Persyn, de jonge winger die gehuurd wordt van Inter. De supporters zullen nog even geduld moeten oefenen om hem aan het werk te zien, want Persyn heeft een grote fysieke achterstand. “Hij was vorig seizoen geblesseerd bij Inter. Tibo zal een bepaalde periode nodig hebben om die achterstand op te halen”, aldus Clement. “Dit weekend zit hij dus nog niet in de selectie. Of ik een bepaalde termijn in mijn hoofd heb? Niet direct. Wanneer hij volledig fit is en kwaliteit toont op het trainingsveld, is hij klaar om te spelen. Dat geldt trouwens voor de hele groep. Eerst moet je een bepaald fysiek én sportief niveau bereiken.”

Met 4 op 6 nam Club Brugge geen onaardige start van het nieuwe seizoen – zeker wanneer je die cijfers naast die van de concurrentie legt. Mits winst tegen Cercle kan blauw-zwart zelf al een kloofje slaan met Anderlecht, Antwerp en Genk. “Niet naar anderen kijken: dat is de grootste les voor deze groep”, counterde Clement. We willen uit elke match het maximum halen en dan met zo veel mogelijk punten naar de play-offs. Maar Cercle is een sterk geheel: dat hebben ze nu al bewezen. Tegen Club brengen ze altijd iets extra’s, dus het is geen garantie dat we straks een vlotte partij krijgen.”