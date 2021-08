Voyeur die buurvrouw begluurde, riskeert zes maanden cel, maar daagt niet op “uit schaamte”

Leuven - Een man die tot voor kort in Leuven woonde riskeert zes maanden cel met uitstel omdat hij geregeld zijn buurvrouw bespiedde. Vanop zijn plat dak keek hij door een kleine spleet in een rolluik van de badkamer van de buurvrouw, waardoor hij haar geregeld naakt kon zien. De man daagde niet op voor het proces, volgens zijn advocaat uit schaamte.

De feiten speelden zich af tijdens de eerste maanden van de eerste lockdown. Het slachtoffer merkte dat ze in de badkamer bekeken werd door haar buurman Gérald L.. Onder andere op 28 mei, toen kon haar minderjarige zoon de feiten filmen. Uiteindelijk werd de beklaagde op 4 juni 2020 op heterdaad betrapt door de politie.

Zijn advocaat vertelde op de zitting dat het rond die tijd niet goed ging met L., onder andere door de coronacrisis en problemen met zijn vriendin. “Hij ging op het plat dak zitten om tot rust te komen. Als die spleet in het rolluik er niet was geweest, had hij de buurvrouw niet begluurd. De gelegenheid maakt de dief,” legde meester Nelissen Grade uit. De relatie van de man eindigde niet veel na de feiten, hij verhuisde toen ook naar Wallonië.”

Het slachtoffer vond dat de feiten geminimaliseerd werden: “Op dat moment kon ik het huis niet uit, door de lockdown. Ik was doodsbang om te gaan douchen,” vertelde ze. De claim dat de beklaagde haar niet naakt zou gezien hebben, klopte volgens haar ook niet: “Alleen wanneer ik in de badkamer was, zat hij daar. Zijn schaamte, waardoor hij hier niet is, heeft hij alleen over zichzelf afgeroepen.” De rechtbank zal uitspraak doen op 8 september.