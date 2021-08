Geen bouwvergunning, maar ook geen schadevergoeding? “Het is niet omdat je bouwgrond koopt, dat je daar ook op mag bouwen”

Eigenaars van onbebouwde bouwgronden hebben mogelijk toch even moeten slikken toen ze Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdagavond hoorden zeggen dat het “niet zo is dat je recht hebt op compensatie omdat je bouwvergunning geweigerd wordt”. De uitspraak van de minister kaderde in het debat over woningen in overstromingsgebieden, nu ons land op korte tijd meerdere keren getroffen werd door zware wateroverlast. Maar is het echt zo dat je bouwgrond mogelijk amper nog iets waard is als je pech hebt?