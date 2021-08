Zuid-Tirol en Lombardije kampen met wateroverlast

Noord-Italië heeft de afgelopen dagen af te rekenen met zware regenval. In die mate zelfs dat in Zuid-Tirol verscheidene rivieren buiten hun oevers getreden zijn. Ook in Lombardije is er wateroverlast.

In Zuid-Tirol zijn verschillende straten afgesloten wegens aardverschuivingen, in Lombardije zijn er grote problemen met modder en water, waaronder bij het Comomeer. Aan het Gardameer spoelde modder tot in een hotel.

In het zuiden van het land moet de brandweer dan weer alle middelen inzetten om bosbranden te blussen. Het zuiden kreunt onder een hittegolf.