Bill Gates geeft toe dat het een “grote fout” was om tijd door te brengen met Jeffrey Epstein

Microsoftoprichter en filantroop Bill Gates heeft gezegd dat het een “grote fout” was om tijd door te brengen met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Gates ontmoette de veroordeelde zedendeliquent minstens drie maal.

Gates deed de uitspraken tijdens een interview met Anderson Cooper op CNN. “Het was een grote fout om tijd met hem door te brengen en dus op die manier geloofwaardigheid te bieden met mijn aanwezigheid.” De enige reden waarom Gates contact onderhield met Epstein was naar eigen zeggen in de hoop geld op te halen voor liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor internationale problematiek. Epstein had nauwe banden in de politiek en in de zakenwereld, onder meer de Britse prins Andrew, de voormalig Amerikaanse presidenten Donald Trump en Bill Clinton en acteur Kevin Spacey.

“Ik heb verschillende keren met hem gedineerd, in de hoop dat de dingen hij vertelde over het bij elkaar kregen van miljarden voor filantropie via de wereldwijde contacten die hij had, er zouden komen”, zei Gates bij CNN. “Maar toen dat alles niet echt bleek te zijn, heb ik het contact verbroken.”

“Ik had hem nooit zoveel krediet moeten geven, laat staan zoveel tijd met hem doorbrengen. Dat was verkeerd en daarvoor neem ik verantwoordelijkheid.” In 2019 werd Epstein formeel in beschuldiging gesteld op aanklacht van mensenhandel met minderjarigen en dat hij zelf tientallen minderjarige slachtoffers misbruikte. Hij beroo

