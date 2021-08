Zo beleefden vriendinnen Red Lions bloedstollende finale: “Ik had nog zo gezegd: géén shoot-outs”

Een portie grote goesting, een pak ervaring en de beste doelman ter wereld. Dat is het recept voor een gouden medaille. Of zo bewezen de Red Lions in de finale in Tokio. Het Belgian Olympic and Interfederal Committee (BOIC) nodigde vrienden en familie van de spelers uit in Brussel om de Lions naar de winst te schreeuwen na bloedstollende shoot-outs. En wij waren erbij.