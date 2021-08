Omstreden uitbreiding van gebruik ‘pass sanitaire’ naar Franse bars en restaurants krijgt groen licht van Grondwettelijke Raad

De Grondwettelijke Raad in Frankrijk heeft de ‘pass sanitaire’ goedgekeurd. Dat betekent dat het coronapaspoort vanaf 9 augustus wettelijk gebruikt mag worden om mensen de toegang tot restaurants, cafés, vliegtuigen en zo meer te ontzeggen. Ook de vaccinatieplicht bij zorgpersoneel is niet in strijd met de Grondwet, zo maakte de Raad donderdag bekend.

Om het coronavirus helemaal onder controle te krijgen, heeft de Franse overheid haar hoop gevestigd op de Pass Sanitaire. Dat is een certificaat, vergelijkbaar met het Europese coronapaspoort, waarop te zien is of iemand gevaccineerd is, recent een negatieve coronatest afgelegd heeft of in de voorbije zes maanden besmet geweest is en dus antistoffen heeft tegen het coronavirus. De pas is, sinds die op 25 juli goedgekeurd werd door het parlement, nodig om in Frankrijk bioscopen, cultuurzalen, pretparken, musea en zo meer binnen te mogen.

Vanaf 9 augustus wordt het gebruik van dat certificaat uitgebreid naar cafés, restaurants, winkelcentra en openbaar vervoer over lange afstand. Die beslissing leidt al wekenlang tot forse kritiek en betogingen met tienduizenden Fransen in het land, en heel wat activisten meenden dat het gebruik van de Pass Sanitaire - net als de vaccinatieplicht bij zorgpersoneel - in strijd is met de Grondwet.

De kwestie werd bestudeerd door de Franse Grondwettelijke Raad, die donderdag bekendmaakt dat het gebruik van de Pass perfect kan volgens de Grondwet. Ze keurde de Pass Sanitaire daarom over de hele lijn goed, net als de verplichting bij het zorgpersoneel om zich te laten vaccineren. Concreet betekent het dat de uitbreiding van het gebruik van dat certificaat vanaf 9 augustus doorgaat.

De Grondwettelijke Raad is een rechterlijke toezichthouder die onder meer nagaat of wetten in overeenstemming met de Grondwet zijn. De goedgekeurde wetten zullen blijven gelden tot minstens 15 november.

