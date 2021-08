De federale regering komt dan toch weer tussen in de nasleep van de waterellende in Wallonië. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) installeert een Federale Ondersteuningscel onder de hoede van het Waalse heropbouwcommissariaat. “Natuurlijk is het goed dat die expertise erbij komt”, zegt crisisexpert Stijn Pieters. “Maar het is wel rijkelijk laat.”