Venezuela kampt met hyperinflatie en schrapt zes nulletjes van munteenheid bolivar

Venezuela kampt met hyperinflatie en schrapt daarom vanaf 1 oktober zes nullen op de biljetten van de nationale munt, de bolivar. Dat heeft de Venezolaanse centrale bank (BCV) donderdag gemeld.

Daarnaast komt er met de “Bolivar Digital” ook een digitale versie van de munt, in een poging om dagelijkse transacties te vereenvoudigen. Van de fysieke munt komen er vijf nieuwe biljetten, die gaan van 5 tot 100 bolivar.

Het is al de tweede maal in drie jaar dat de centrale bank snoeit in de nullen op het bankbiljet, de bolivar is hierdoor nog amper iets waard. In 2018 schrapte president Maduro vijf nullen, om financiële transacties “te vereenvoudigen”, luidde het toen. Volgens de Venezolaanse centrale bank is de bolivar met de nieuwe ingreep niet meer of minder waard, maar komt ze “in een eenvoudiger monetaire schaal”. Kenners wijzen erop dat de impact van de maatregel niet zo groot zal zijn, omdat de Amerikaanse dollar het belangrijkste betaalmiddel is geworden in Venezuela. Bijna alle producten zijn er nu in dollars geprijsd.