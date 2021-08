Bezoekende supporters ten vroegste in september opnieuw welkom in Jupiler Pro League

Vanaf 13 augustus zullen voetbalclubs met behulp van het Covid Safe Ticket opnieuw wedstrijden kunnen afwerken in een vol stadion. Al zullen bezoekende supporters nog minstens tot de interlandbreak in september geweerd worden, zo bevestigde de Pro League donderdag.

Dankzij het Covid Safe Ticket zouden er vanaf 13 augustus (vierde speeldag in 1A en openingsspeeldag in 1B) opnieuw wedstrijden kunnen plaatsvinden in volle stadions. Supporters moeten dan in het stadion geen mondmaskers dragen of afstand houden. Nu geldt nog een toeschouwersplafond: slechts een derde van de totale capaciteit mag ingenomen worden.

Clubs mogen ook beslissen om bij de huidige maatregel te blijven, maar dat levert ook minder inkomsten van ticketing op. Bij de Pro League leefde echter de vrees dat enkel beveiligingsagenten de controle van het Covid Safe Ticket en de identiteitskaart zouden mogen uitvoeren, wat tot lange wachtrijen en een aanzienlijke meerkost zou leiden. Maar na overleg met de bevoegde kabinetten werd afgesproken dat ook stewards die taak mochten opnemen.

Toch zullen voorlopig enkel de supporters van de thuisploeg aanwezig mogen zijn in de voetbalstadions. Dat zegt De Pro in een antwoord op vragen van de vzw Belgian Supporters. Er wordt rekening gehouden met operationele kwaaltjes op de eerste speeldagen met het Covid Safe Ticket.

Veiligheidsrisico’s

“Het is niet onredelijk dat er problemen zouden kunnen zijn met de scanning en de app van de verschillende documenten, vanwege technische problemen of omdat bepaalde fans niet de nodige documenten bij zich zullen hebben”, klinkt het. Deze supporters zullen de toegang moeten ontzegd worden. Het spreekt voor zich dat dit de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee zal brengen, waar ook de lokale veiligheidsdiensten manschappen voor zullen moeten inzetten.”

“Hier de ‘klassieke’ veiligheidsrisico’s aan toevoegen vanwege de aanwezigheid van uitsupporters, betekent de facto dat wedstrijden een te hoog risico zouden vormen en bijgevolg niet te organiseren vallen. Komt daar nog bij dat de drievoudige toegangscontrole op de bezoekersparking ook zeer moeilijk te organiseren valt”, aldus de Pro League. “Hierdoor zal voor de eerste wedstrijden de focus liggen op de ontvangst van de thuissupporters, om zo de hinder tot een minimum te beperken en de beleving voor de aanwezige fans zo optimaal mogelijk te laten verlopen.”

Tijdens de interlandbreak voor de nationale teams (30 augustus - 8 september) zal de Pro League de regeling evalueren en bekijken of ook uitsupporters kunnen terugkeren naar het stadion. Meteen na de interlandbreak worden de zevende speeldag in 1A en de vierde in 1B afgewerkt.