Opsporingsbericht: wie heeft Cristina (26) gezien?

Het parket en de politie zijn op zoek naar Cristina Garcia Gallardo. De 26-jarige vrouw is sinds woensdag spoorloos.

De vrouw werd afgelopen woensdag, omstreeks 21.30 uur, voor het laatst gezien in de Rue de la Chapelle in Soumagne. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Cristina heeft de Spaanse nationaliteit. Ze is ongeveer 1.68 m groot. Ze is slank gebouwd en heeft bruin, krullend haar. Ze spreekt een beetje Frans en Engels.

Voor haar verdwijning droeg ze ij een strakke, lichtblauwe jeans, een rode blouse met wit bloemenmotief en zwarte sportschoenen met een gouden rand aan de zolen. Ze heeft een kleine, zwarte tas bij zich. Hebt u Cristina Garcia Gallardo gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0. U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.