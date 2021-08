Drie besmettingen op Gents dansevenement, voor volgende edities zal organisatie ook gevaccineerden testen

Gent - De organisatie van het Gents dansevenement Modul’air heeft drie besmettingen vastgesteld bij zowat 800 bezoekers. De positief geteste bezoekers mochten de terreinen van Flanders Expo niet op. Het testevenement wou bewijzen dat het mogelijk is om met een goede teststrategie veilig te feesten, zonder mondmasker of afstandsregels. Het is de bedoeling om de komende edities alle bezoekers te blijven testen, zelfs gevaccineerde mensen.

Het UZ Gent heeft de medische begeleiding gedaan van het dansevenement, dat bezoekers door een testraat naar de dansvloer in open lucht leidt. In die teststraat kunnen 1.800 bezoekers getest worden. Maar twee weken geleden, op 25 juli, viel het weer tegen en kwamen zowat 800 mensen dansen op enkele DJ-sets. Ze kregen ook een uitnodiging voor een gratis PCR-test een week later, in ruil voor een gratis ticket voor een ander evenement.

LEES MEER. “Het werd tijd”: eindelijk opnieuw feesten op het eerste grote testevenement in Gent

Maar slechts 20 procent van de bezoekers liet zich na 7 dagen nog eens testen, wat leidde tot één bijkomende vaststelling van het coronavirus. Het is niet zeker of het gaat om een besmetting die op het testevenement is opgelopen.