Lien en Kevin stelden trouwfeest al drie keer uit door corona: “Op de duur wordt het echt gênant”

Al drie keer moesten Lien en Kevin uit Melle hun trouwdatum uitstellen. Door de coronamaatregelen, weet u wel. Over enkele weken trouwen ze dan toch, eindelijk. Maar dansen mogen ze niet, en om 1 uur moet iedereen naar huis. “Het magische gevoel is steeds meer afgebrokkeld.”

Lien Van den Bremt (34) uit Oosterzele en Kevin Haegeman (36) uit Melle leerden elkaar kennen op de schoolbanken in Oosterzele. De vonk sloeg over en veertien jaar later deed Kevin een aanzoek op vakantie ...