Neurologen waarschuwen: ook passief gebruik van lachgas kan gevaarlijk zijn

Mechelen - Ook wie niet actief lachgas gebruikt, maar wel in dezelfde ruimte als gebruikers verblijft, kan zware neurologische schade oplopen. Dat blijkt uit onderzoek van artsen van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. “Lachgas is nog steeds aan een opmars bezig als roesmiddel. Daarom willen we waarschuwen voor de gevolgen”, klinkt het.

Lachgas wint al enkele jaren aan populariteit als roesmiddel. Oorspronkelijk ging het om kleine ampules, maar de laatste jaren worden steeds vaker grote flessen lachgas aangetroffen. De aankoop van lachgas is op zich legaal, want het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de horeca. Het oneigenlijk gebruik ervan, is echter wel verboden. Onder meer in Mechelen kan je er een boete voor krijgen.

Maar behalve de boete, kan het gebruik van lachgas ook zware medische gevolgen hebben. “Het lachgas zorgt ervoor dat de vitamine B12 die in het lichaam aanwezig is, niet meer actief is”, zegt neuroloog Philippe Pals van het AZ Sint-Maarten. “Het zorgt zo voor beschadigingen aan het ruggenmerg, waardoor patiënten moeilijkheden ondervinden bij het stappen. Uiteindelijk kan het er zelfs toe leiden dat gebruikers helemaal niet meer kunnen wandelen en in een rolstoel worden binnengebracht. Om de twee tot drie weken krijgen we een patiënt met ernstige klachten binnen.”

Klachten bij niet-gebruikers

Diezelfde klachten zagen Pals en zijn collega’s ook bij twee niet-gebruikers. “De patiënten hadden dezelfde neurologische problemen, maar beweerden geen lachgas te gebruiken. Ze hadden wel in dezelfde ruimte gezeten als gebruikers. Dat zette ons aan het denken. Kan het passief inademen van lachgas of toevallige blootstelling aan het middel dezelfde zware toxische gevolgen hebben als het actief inhaleren van het middel?”

Het antwoord op die vraag is ‘ja’, blijkt uit onderzoek van dokter Philippe Pals, zijn collega-neurologen Rizvana Amir en Pieternel Vanherpe van het AZ Sint-Maarten en Yasmine Sluyts, arts-assistent in het UZA. “Bij het inhaleren van lachgas, worden de schadelijke stoffen ook weer uitgeademd. Omdat lachgas meer weegt dan lucht blijven de stoffen laag bij de grond hangen. Wanneer de ruimte niet goed wordt verlucht, kan je het dus passief inademen en loop je net zoveel risico als een actieve gebruiker.”

Wake-up call

Lachgas wordt ook gebruikt voor legale toepassingen. Ook dat houdt volgens de artsen risico’s in. “Al hangt veel af van de omstandigheden. In goed verluchte ruimtes is het risico bijvoorbeeld veel kleiner”, zeggen ze. “We hopen vooral dat dit onderzoek een wake-up call kan zijn voor gebruikers én voor de mensen in hun omgeving die niet weten dat passief inhaleren eveneens gevaarlijk is.”