Einde van een tijdperk: Lionel Messi tekent geen contractverlenging en verlaat Barcelona

De transfersaga rond Lionel Messi ligt in een definitieve plooi. Nadat de laatste weken het gerucht de ronde ging dat Messi zijn contract bij Barcelona gewoon zou verlengen, vertrekt hij dan toch. Dat maakte de Catalaanse club donderdagavond zelf bekend. Er komt zo een einde aan een tijdperk bij Barça, dat altijd onlosmakelijk verbonden was met de intussen 34-jarige Argentijnse superster.

”Beide partijen betreuren diep dat de wensen van zowel speler als club niet konden vervuld worden”, laat Barcelona weten in een officieel statement. “Hoewel er een overeenkomst was tussen Barcelona en Messi met de duidelijk intentie om met elkaar verder te gaan en vandaag een nieuw contract te tekenen, kan dit niet geformaliseerd worden door economische en structurele obstakels.”

Messi wou dus effectief langer bij de club van zijn hart blijven, maar Barça beschikt simpelweg niet om de middelen om de Argentijn langer aan zich te binden. Anders zou het in problemen komen wat de Financial Fair Play betreft. Eerder deed het bericht de ronde dat Messi niet zou willen bijtekenen omwille van de sterkte - of net zwakheid - van de huidige selectie, maar dat klopt dus niet.

What’s next?

Vraag is nu waar de toekomst van Messi ligt. In de voorbije weken en maanden circuleerden vooral de namen van Manchester City en PSG. Een flinke som geld hoeft er voor de transfervrije Messi niet neergeteld te worden. Het kunnen betalen van zijn loonbriefje is een ander verhaal. Daarom komen sowieso enkel de absolute topclubs in aanmerking om de 34-jarige Argentijn in te lijven.

Tijdens deze zomer zou Messi alvast een aantal interessante voorstellen van clubs naast zich hebben neergelegd. Een nieuw rondje speculeren over zijn nieuwe bestemming kan wel alvast beginnen.

Vertrouwe combinatie

Messi en Barcelona, ze waren de voorbije jaren - of liever decennia - onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Vlo vervoegde Barça immers al in 2000, op 13-jarige leeftijd. Zijn talent was meteen onmiskenbaar. 21 jaar later is hij alltime-topschutter van de club en leidde hij ze vier keer naar winst in de Champions League.