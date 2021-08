Ondanks loodzwaar coronajaar: nog nooit zoveel zelfstandigen

Er waren in ons land nog nooit zoveel zelfstandigen als nu. Zelfs in een jaar waarin het voor zelfstandigen bijzonder moeilijk was - het coronajaar 2020 - steeg hun aantal nog eens met 3,3 procent. Dat blijkt uit cijfers die ondernemersorganisatie Unizo filterde uit gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

In totaal zijn ze nu met 1,18 miljoen. Het gaat om 766.359 zelfstandigen in hoofdberoep (+ 2,51 procent), 293.567 zelfstandigen in bijberoep (+ 4,39) en 122.821 die na hun pensioen nog zelfstandig zijn (+ 5,68 procent). De gemiddelde toename van 3,3 procent lijkt niet veel, maar in vergelijking met de voorbije 25 jaar is die wel dubbel zo hoog. En dat in een jaar vol kommer en kwel voor veel zelfstandigen.

De cijfers verbergen echter het reële verhaal. Want het is niet zo dat er in 2020 meer beginnende zelfstandigen zijn bijgekomen. Het aantal starters lag zelfs een 10.000-tal lager dan in 2019. Het verschil zit echter in het aantal stoppers. Omdat vorig jaar veel minder zelfstandigen er een punt achter zetten dan anders - 11.500 minder dan in 2019 - stijgt het globale aantal zelfstandigen. Dat heeft volgens Unizo te maken met het moratorium op faillissementen dat vorig jaar van kracht was en de royale steun die de federale én Vlaamse regeringen toekenden aan wie getroffen werd door corona. Maar Unizo haalt ook de veerkracht van de zelfstandigen aan, die vaak eigen vermogen in hun zaak pompten en zichzelf opnieuw uitvonden.