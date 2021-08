Drie overlijdens na crash van toeristisch vliegtuig in Savoie

Een toeristisch vliegtuig uit het Franse departement Loire-Atlantique is donderdag neergestort in het departement Savoie, aan de andere kant van het land. Drie mensen zijn overleden, een vierde persoon is zwaargewond. Dat meldt de prefectuur.

Het ongeval gebeurde kort voor 14.30 uur in de gemeente Saint-Colomban-des-Villards, in de buurt van de provinciale weg die naar de bergpas Col du Glandon leidt. Dat vertelde de brandweer aan het Franse persagentschap AFP. De vierde inzittende van het vliegtuig, dat hoort bij een vliegclub uit Loire-Atlantique, werd met een helikopter van de gendarmerie van het nabijgelegen Modane naar het ziekenhuis van Lyon overgebracht. “De omstandigheden van het ongeval zijn op dit moment onbekend en zullen worden vastgesteld in het kader van het gerechtelijk onderzoek”, zei de prefectuur in een verklaring.