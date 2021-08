Bpost trekt winstverwachting voor 2021 op

Bpost trekt zijn winstverwachting voor het volledige boekjaar op, zo bleek donderdag na sluiting van de beurs bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal. Het Belgische postbedrijf gaat nu uit van een operationele winst (ebit) van meer dan 340 miljoen euro, in plaats van 310 miljoen.

De hogere prognose komt er na een sterk tweede kwartaal, waarbij de operationele winst uitkwam op 106,6 miljoen euro, 42 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De nieuwe topman Dirk Tirez verwijst in het persbericht naar sterke inkomsten uit de traditionele brievenpost en aanhoudende e-commerce in Europa. In de Verenigde Staten, waar bpost het bedrijf Radial bezit, was er een sterke groei van nieuwe klanten maar die volstond niet om de eenmalige piek van vorig jaar -tijdens de lockdown- te evenaren.

Het postvolume in België steeg in het tweede kwartaal met 1,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de pakjes was er nog een groei met 2,9 procent.