Niet de snelste, de hoogste of de verste, wel de compleetste: “Nafi Thiam is de grootste sportvrouw die we hebben”

Ze moeten rennen, springen, werpen, vallen en weer doorgaan. Meerkampers gelden als de meest complete atleten die er zijn: het is afzien op tal van manieren, techniek op topniveau, overgoten met tactiek. De homo universalis van de sport, met Nafi Thiam al twee Olympische Spelen lang op de troon. “Ze is de grootste sportvrouw die we hebben”, zegt Wilfried Meert.