Luitenant-generaal Thys over hulpverlening na noodweer: “Riemen waarmee we roeien zijn heel kort geworden”

Luitenant-generaal Marc Thys wijst op de “erosie” bij de hulpdiensten als een van de oorzaken die de hulpverlening in het rampgebied na de zware regenval bemoeilijken. “Het is roeien met de riemen die je hebt en die riemen zijn heel kort geworden”, verklaarde de vicestafchef Defensie donderdagavond in Terzake op Canvas.

De meest dringende zorg in de getroffen gebieden vandaag is de coördinatie van de voedselbedeling, aldus Thys, en de grote uitdaging de komende weken is iedereen die geen dak meer boven het hoofd heeft voor de herfst onderdak bezorgen.

Er kwam de vorige weken kritiek op de hulpverlening in het gebied. De luitenant-generaal merkt daarbij op dat de omvang van het getroffen gebied dermate groot is dat het wel even duurt vooraleer je dat in kaart kan brengen. Maar hij wees er vooral op dat de logistieke diepgang en mogelijkheden van de civiele bescherming, de brandweer en defensie erg beperkt zijn geworden.

“De erosie van een aantal hulpdiensten is er vandaag en je kan die enkel maar vaststellen”, aldus Thys. “Er zijn keuzes gemaakt in het verleden. Ik begrijp de efficiëntiewinsten, maar in hulpverlening gaat het om effectiviteit. Je moet je doel bereiken.” De legertopper legt uit dat het leger bijvoorbeeld geen bruggen meer ter beschikking heeft om dagelijks verkeer over te laten rijden, of het aantal bulldozers heeft zien afnemen.