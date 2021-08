Vakantiefoto van Lionel Messi in gezelschap van Neymar en co gaat de wereld rond: trekt Argentijn naar PSG?

Een foto die Neymar woensdag op Instagram plaatste, gaat momenteel viraal. Gisteren was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar nu vandaag bekend is geraakt dat Lionel Messi FC Barcelona verlaat, kan het kiekje in een heel ander perspectief geplaatst worden. Alle voetballers die op de foto staan, komen namelijk uit voor eenzelfde club: PSG.

Naast Neymar en Messi zelf staan ook Leandro Paredes, Angel Di Maria en Marco Verratti op de foto, die nu de geruchten voedt dat Messi wel eens naar Paris Saint-Germain zou kunnen trekken. Zijn naam viel de voorbije maanden alleszins verschillende keren bij de Parijse club, die dankzij haar oliedollars Messi wel zou kunnen betalen.

Of Messi effectief naar de Franse hoofdstad trekt, is nog maar de vraag. Want ook Manchester City werd in een recent meermaals in verband gebracht met de 34-jarige Argentijn, nu nog een laatste keer een vet contract probeert in de wacht te slepen.