Binnen vijf jaar gebruiken minstens 200.000 Belgen een slaaptoestel: wat is slaapapneu en vanwaar die enorme stijging?

Vanochtend werden zeker 140.000 Belgen wakker met een slaaptoestel op hun gezicht. En dat aantal neemt jaarlijks nog eens met 10.000 toe. Deze maskers dienen om slaapapneu te behandelen, een stoornis waarbij mensen in hun slaap kort stoppen met ademen of hun ademhaling sterk verzwakt. “Binnen vijf jaar zullen we zeker 200.000 patiënten helpen met een slaaptoestel”, zegen experts.

Het elektronicabedrijf Philips roept zijn slaaptoestellen terug, waarvan 70.000 in ons land. Maar Philips is slechts goed voor de helft van de toestellen in België. In totaal staat de teller van het aantal ...