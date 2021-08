Voormalig diensthoofd crisisbeheer over aanpak overstromingsramp: “Met de vinger wijzen heeft geen zin, maar het móét anders”

Hij wil geen stenen smijten, “dat lost niets op”. “Maar het crisisbeleid moet performanter”, zegt Geert Gijs, de voormalige chef van B-fast, nu met pensioen. “Ik moet toegeven dat ik met hartzeer heb zitten kijken naar de beelden van de overstromingen en de manier waarop de ramp aangepakt is. Het hele crisisbeheer moet een andere richting uit. We zijn toe aan een nieuw concept dat tot 2050 en langer mee kan.”

De overstromingsramp in de provincie Luik staat nu al drie weken lang bovenaan in het nieuws. De ramp zelf maar ook de bijwijlen stuntelige aanpak – zo klonk het alvast in de pers – van de hulpdiensten ...