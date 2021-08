Nadat zijn hutje in brand gestoken werd, belandt een 81-jarige zonderling plots in de gevangenis

Een 81-jarige man uit New Hampshire leefde bijna 30 jaar in een hutje in de bossen. Hij woonde er off the grid. Hij kweekte zijn eigen groenten, water haalde hij uit een rivier en elektriciteit haalde hij uit zonnepanelen. Nu werd zijn hut in brand gestoken en riskeert hij een gevangenisstraf omdat hij al die jaren illegaal woonde op het terrein.

Foto: AP

David Lindstone, ‘River Dave’ voor de vrienden, woont al 27 jaar langs de Merrimack River in een bos in New Hampshire. Zijn woonst doet wat als ‘koterij’ aan, maar hij was wel zelfvoorzienend. Dankzij zonnepanelen had hij stroom, hij kapte af en toe een boom om de haard aan te steken, water haalde hij uit de rivier en daarnaast zorgde hij voor zijn kippen en andere huisdieren. Binnen had hij een keukentje ingericht. Met lege bierblikjes maakte hij een stoel. Een oude stoof converteerde hij tot bijenkorf. Kortom: the outback dream.

Probleem: de grond in kwestie is zijn eigendom niet en nu daagt de eigenaar hem voor de rechter omdat hij er al die tijd illegaal woonde. Midden juli kreeg hij bevel om te vertrekken, hij weigerde en werd gearresteerd. “Jullie kwamen met jullie geweren, hebben me gearresteerd en nu sta ik hier”, verklaarde River Dave in de rechtbank. “Jullie hebben al mijn bezittingen genomen. Hou ze gerust bij. Ik ga nergens naartoe en zal in mijn gevangenisplunje rotten.” Hij opperde een vredelievend en rustig bestaan te leiden en niemand pijn te doen. De rechter trad hem bij. “Ik heb sympathie voor uw levenswijze”, klonk het. “Maar de wet staat niet aan uw kant.”

Alsof dat nog niet genoeg was, is woensdag brand ontstaan in het hutje. Niemand die eraan twijfelt dat de brand aangestoken is. Maar door wie, dat wordt onderzocht door de autoriteiten. Ondertussen zijn vrienden van de man geld aan het inzamelen om de schulden van de man te betalen. “Ik ben geschokt”, zegt Jodie Gedeon, die Lidstone al twintig jaar kent. “Hij is een zorgzame man en leeft gewoon graag onder de radar. Hij doet toch niemand kwaad?”