Apple gaat nieuwe functies tegen kindermisbruik installeren

Het technologieconcern Apple gaat zijn apparaten uitrusten met nieuwe functies om kinderen en jongeren te beschermen. Zo komt er dit najaar een programma dat alarm slaat als het denkt op illegale beelden te zijn gestuit, meldt Apple donderdag.

De nieuwe toepassing, die aanvankelijk enkel voor gebruikers in de VS wordt ingevoerd, zal kinderpornografisch materiaal kunnen identificeren dat in het bezit is van gebruikers. Foto’s op apparaten van gebruikers zullen, voordat ze naar de online opslagdienst iCloud van Apple worden geüpload, gecontroleerd worden aan de hand van een database met bekende kinderpornografische afbeeldingen. Als blijkt dat er overeenstemming is, zal Apple de foto uitzonderlijk aan een controle onderwerpen, waarna de autoriteiten ingeschakeld kunnen worden.

Voorts lanceert het bedrijf ook een optie waarbij ouders een waarschuwingsbericht krijgen wanneer hun kind via de chatdienst iMessage van Apple naaktfoto’s ontvangt of verstuurt. De software zal zelf herkennen dat het om naaktbeelden gaat. Het bedrijf zal dus niet op de hoogte zijn.