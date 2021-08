Jelle Vossen: “Altijd leuk om terug te keren naar de heimat”

Zaterdag mag je nog eens in eigen provincie voetballen. Speciaal?

“Ergens wel. Het is altijd leuk om nog eens terug te keren naar de heimat. Ik heb ook goede herinneringen aan wedstrijden op Stayen. Met Genk heb ik er altijd hele leuke wedstrijden gespeeld, net als met Club Brugge. Ik kijk er dus wel naar uit om er terug te keren.”

Verwacht je je als ex-Genkie aan fluitconcerten van het thuispubliek?

“Die kans zit er wel in. Als speler van Genk werd ik er vaak op de korrel genomen en ook in mijn tijd bij Brugge is dat wat blijven hangen. Maar misschien is die afkeer sinds ik bij Zulte Waregem speel wat weggeëbd. Dat zullen we zaterdag zien.Ik lig er alvast niet wakker van.”

BELGA

Al aanmoedigingsberichtjes gekregen van Genk-supporters in aanloop naar de match met hun aartsrivaal?

“Nee, eigenlijk niet. Ik denk niet dat ze in die mate wakker liggen van de wedstrijd. Dat Jelle Vossen tegen STVV speelt, zal hen niet bezighouden. (lacht) Ze zullen vooral focussen op hun eigen ploeg, vermoed ik.”

Met Zinho Gano, ook ex-Genk, kreeg je er een spitsbroeder bij. De combinatie Vossen-Gano, kan dat werken?

“Dat kan zeker werken. We trainen en spelen nog niet zo lang samen, dus de wisselwerking kan enkel maar verbeteren. Het is ook afhankelijk van het soort wedstrijd dat je krijgt. Tegen Leuven stond ik bijvoorbeeld alleen voorin en speel ik naar mijn gevoel een goede wedstrijd, waarna het tegen Standard met Zinho naast mij iets moeilijker liep voor mij persoonlijk. Dus we zullen zien wat de trainer voor zaterdag in petto heeft. Al is het positief dat de trainer meerdere opties heeft.”

Zit er voor jullie toch al wat druk op de ketel na de 1 op 6?

“Die puntenoogst staat niet in de verhouding met wat we al laten zien hebben. We verdienden zeker. De bepalende wedstrijdfases zaten gewoon niet mee. Zo kregen we in die twee wedstrijden twee discutabele en resultaatbepalende strafschoppen tegen. En dan sta je daar onderin, nadat je wel met een goed gevoel uit de voorbereiding kwam en ook mooie dingen liet zien in die eerste matchen. Dat is jammer. Sowieso wordt het wel een belangrijke match, want volgende week ontvangen we Club Brugge. Niet dat er al paniek is, maar we moeten toch stilaan punten beginnen pakken. Laat ons hopen dat het al tegen STVV zal gebeuren. Vorig jaar hebben we in Sint-Truiden een goed resultaat kunnen neerzetten en hopelijk kunnen we dat dit jaar herhalen.”

BELGA

Wat verwacht je van STVV?

“Ze zijn goed begonnen. Ik denk dat het een leuke match zal worden. Het zijn twee ploegen die willen voetballen en willen aanvallen. Zij hebben het goede gevoel en wij willen drie punten pakken, dus ik verwacht me aan een open wedstrijd waarin beide ploegen zullen aanvallen op zoek naar de zege.”