Opvallend: Anderlecht treedt zonder shirtsponsor aan in Europa

Anderlecht trad in Albanië aan zonder sponsor op zijn shirt. Normaal staan daar de financiële instellingen Candriam of DVV, maar die sponsorcontracten gelden alleen in België.

Het was even geleden dat paars-wit nog in een Europese competitie aantrad en mogelijk wordt er nog een andere sponsor gevonden. Dan moet RSCA zich wel kwalificeren. In dat geval kan ook Marc Coucke misschien nog eens een Europese verplaatsing meemaken. De Anderlecht-eigenaar was niet present in Albanië. Paars-wit werd vertegenwoordigd door voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Jos Donvil.