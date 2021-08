Lior Refaelov na glansprestatie in Conference League-voorronde: “Ik wil iedereen rondom mij beter maken”

Lior Refaelov (35) stond voor het eerst in de basis bij Anderlecht en was meteen goed voor een goal en twee assists op corner. Het was verrassend dat de Gouden Schoen in de eerste twee competitiematchen op de bank begon. “De dag dat ik niet op het veld wil staan, stop ik beter”, aldus Rafa.

“Natuurlijk wilde ik spelen, maar er zijn veel matchen en ik respecteer de coach. Vinnie weet wat ik kan brengen. Ik wil iedereen rond mij beter maken met mijn ervaring en ben blij dat dit in deze Europese match gelukt is. We hebben veel goeie, jonge spelers. In de kleedkamer ben ik ook een beetje de assistent. Ik lach met hen, maar ben hard op het goeie moment. Tegelijkertijd probeer ik zelf in topvorm te zijn. Ik voel me alvast jong. Ja, bij Antwerp speelde ik vaak drie matchen op één week, maar ik weet ook dat ik van de vele matchen niet alles ga spelen. We managen alles.”

Zondag tegen Seraing begint Refaelov toch weer in de basis. Al is het maar omdat zijn corners dodelijk zijn. “We trainen daar veel op. Het is niet alleen de trap, maar ook de beweging voor doel waardoor iedereen in de juiste zone komt. Een pluim voor de staf.”

Kompany gooide bloemen terug. “De patronen waren er al, maar de kwaliteit van de hoekschop is nog belangrijker voor de kopbalsterke jongens. Lior heeft die kwaliteit. Ik weet wel wat de impact van Refaelov is, maar het is belangrijk dat iedereen in vorm geraakt. We moeten Rafa fit houden, scherp en jeugdig.”