Club Brugge discussieert met Barça over aankoopoptie Alex Collado

Brugge - Komt ie of niet? Club Brugge staat nog steeds dicht bij een huurovereenkomst voor Alex Collado (Barcelona), al zijn er zoals bekend nog kapers op de kust. Blauw-zwart zou wel nog steeds in poleposition liggen.

Momenteel praat Club nog met de Catalanen over de aankoopoptie van Collado en enkele andere punten en komma’s in het contract. Barça wil niet dat hij op het einde van het seizoen makkelijk definitief los te weken is, terwijl Club natuurlijk een stok achter de deur wil wanneer de Spanjaard straks de pannen van het dak speelt in Jan Breydel. In de entourage van Collado klinkt overigens dat er contact is met verschillende geïnteresseerde clubs. Bij Barcelona moet hij dit seizoen niet op al te veel minuten rekenen: in de aanval is de concurrentie met onder anderen Messi, Griezmann, Depay en Agüero veel te groot.