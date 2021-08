Verenigd Koninkrijk versoepelt regels voor reizigers uit meerdere Europese landen

De Britse overheid versoepelt de beperkingen op reizigers uit verschillende Europese landen naar Engeland, Schotland en Wales, met zeven nieuwkomers op de groene lijst. Reizigers uit Frankrijk die volledig gevaccineerd zijn, zullen ook niet langer aan strengere regels onderworpen zijn dan de andere landen waarmee ze samen op de oranje lijst staan. Voor Belgen verandert voorlopig niets.

Vanaf zondag 8 augustus om 5 uur Belgische tijd versoepelt het Verenigd Koninkrijk een reeks beperkingen op reizen naar Engeland, Schotland en Wales. Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Slovenië, Slovakije, Letland en Roemenië komen op de lijst met groene landen, waar een laag risico op coronabesmettingen is.

Volgens de BBC staan vanaf zondag 36 landen op de groene lijst. Daar stonden al onder meer Bulgarije, Malta, IJsland, de Portugese regio Madeira, Kroatië en Israël op. Die laatste twee landen staan wel op de “watch list” en dreigen oranje te worden.

Reizigers uit groene landen moeten voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk een passenger locator form invullen, een coronatest laten afnemen en al een bijkomende test in het VK boeken. Die test moet op of voor dag twee na aankomst in het Verenigd Koninkrijk afgenomen worden.

België blijft oranje

België blijft net als Nederland en Frankrijk naast tal van andere landen op de oranje lijst staan. Wel worden voor Frankrijk de strengere regels dan voor andere oranje landen afgeschaft vanaf 8 augustus.

Reizigers uit oranje landen moeten voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk een passenger locator form invullen, in de laatste drie dagen een coronatest laten afnemen, en bijkomende testen boeken. Die moeten op of voor dag twee en dag acht na aankomst in het VK afgenomen worden. Deze reizigers moeten ook tien dagen in quarantaine gaan. Wie al minstens twee weken volledig gevaccineerd is, en uit de EU (en enkele andere Europese landen zoals Noorwegen of Zwitserland) of de Verenigde Staten komt, hoeft niet in quarantaine te gaan of een test op dag acht af te leggen: een test op dag twee volstaat.

Eind juli maakte de Britse regering bekend dat volledig ingeënte reizigers uit landen met de kleurcode oranje (of “amber”) niet meer in zelfisolatie hoeven, maar voor Frankrijk gold die versoepeling vooralsnog niet. Dat was volgens de Franse autoriteiten “onbegrijpelijk en discriminerend”. Vanaf zondag hoeven ook volledig gevaccineerde Fransen niet langer in quarantaine te gaan in Engeland.

Het versoepelen van de reismaatregelen past bij het streven van de Britse regering om de economie meer ademruimte te geven. Schotland en Noord-Ierland zullen dezelfde veranderingen doorvoeren, Wales moet daarover nog een beslissing nemen.

Reizen uit rode landen duurder

Reizigers uit landen die op de rode lijst staan moeten bij aankomst in Engeland in quarantaine gaan in een hotel. De Britse regering verhoogt de prijzen voor die quarantaine: vandaag kost een elf dagen durende quarantaine 1.750 pond, vanaf 12 augustus wordt dan 2.285 pond (2.681 euro). De nieuwe prijzen reflecteren de kosten die gepaard gaan met een quarantaine beter, aldus de overheid volgens BBC. Georgië, Mexico, La Réunion en Mayotte vervoegen vanaf zondag de rode lijst, waar onder meer al Turkije en Tunesië op staan.

Lees hier meer over de exacte regels voor elk land.

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Britain said that fully-vaccinated travellers returning to England from France will no longer have to quarantine, scrapping an extra rule imposed on its closest neighbour last month, as it also opened up to seven more countries.

The government said the change to France’s status from Aug. 8 at 0300 GMT would help simplify its travel rules, and would also allow quarantine-free travel from more places, in a boost for the beleaguered travel industry.

Britain has one of the fastest vaccination programmes in the world but the government has so far stopped airlines and travel companies from making a full recovery with a maze of rules and last-minute changes which have scared off holidaymakers.

It operates a “traffic light” system for international travel, with low-risk countries rated green for quarantine-free travel, medium risk countries rated amber, and red countries requiring arrivals to spend 10 days in isolation in a hotel.

Austria, Germany, Slovenia, Slovakia, Latvia, Romania and Norway will all be added to Britain’s green list for low-risk travel from Aug. 8, the government said on Wednesday, meaning that arrivals into England from those places do not have to self-isolate whether they are fully vaccinated or not.

“While we must continue to be cautious, today’s changes reopen a range of different holiday destinations across the globe, which is good news for both the sector and travelling public,” transport minister Grant Shapps said in a statement.

The government also said the cost of hotel quarantine for an adult would increase to 2,285 pounds ($3,177.98) from 1,750 pounds to ensure taxpayers were not paying for the scheme.

LONG HAUL BOOST

Airlines like British Airways will also be pleased to see more potential for long-haul travel, as India, Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates were moved to the amber list from the red list.

The change to the status of France, the second most popular destination for Britons before the pandemic, means it rejoins the amber list. The government said it made the change because the prevalence of the Beta variant of COVID-19 there had now fallen.

France had been on the amber list but became the only “amber plus” country in mid-July, meaning that with just two days notice even fully vaccinated people still had to quarantine on their return, prompting an outcry from the travel industry.

There had been worries that Spain, the top destination for Britons, would be added to the “amber plus” list in this latest review, but the government instead advised arrivals from there to take a PCR test pre-departure, rather than a cheaper lateral flow test, where possible.

“UK clinicians and scientists will remain in close contact with their counterparts in Spain to keep abreast of the latest data and picture of cases in Spain,” the government said. ($1 = 0.7190 pounds) (Reporting by Sarah Young; Editing by Kirsten Donovan) (reuters)