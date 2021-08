VS plant om buitenlanders weer toe te laten als ze volledig gevaccineerd zijn

De Verenigde Staten, die hun grenzen voorlopig gesloten houden voor reizigers uit heel wat landen, willen op termijn die grenzen weer openen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Dat heeft een bron binnen het Witte Huis gemeld.

Washington werkt een “geleidelijke aanpak uit, waarbij alle buitenlanders die naar de VS komen, buiten enkele uitzonderingen, volledig gevaccineerd moeten zijn”, aldus de bron zonder een timing te geven. Werkgroepen buigen zich momenteel over de kwestie, zodat een plan klaarligt zodra de grenzen weer opengaan.

Volgens de Amerikaanse media is ook nog niet beslist of de regel enkel geldt voor vaccins die goedgekeurd zijn in de VS. Vandaag zijn alleen de vaccins van Modena, Pfizer/BioNTech en Johnson & Johnson goedgekeurd, en niet dat van AstraZeneca, dat in Europa wel massaal toegediend wordt. Een alternatief zou kunnen zijn om de vaccins toe te laten die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn goedgekeurd.

Druk vanuit EU

Heel concreet is het plan nog niet, maar het gaat wel om een grote aanpassing in het beleid van de VS. Op 26 juli was nog geen sprake van de mogelijkheid om tests of vaccins te verplichten en zo de grenzen weer te openen.

Buitenlanders die langer dan veertien dagen in China, Iran, de Schengenlanden (waaronder België), het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Brazilië, Zuid-Afrika of India hebben verbleven mogen vandaag de VS niet binnen als ze daar geen geldige reden voor hebben.

Washington had tot nu toe geen gehoor gehad voor oproepen vanuit de Europese Unie om de grenzen weer te openen. Amerikanen zijn wel al opnieuw welkom in de EU-landen en het Verenigd Koninkrijk als ze gevaccineerd zijn of een negatieve test voorleggen.

Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had woensdag nog in een interview met het Duitse RND aan de VS gevraagd om het verreikende inreisverbod uit Europa snel op te heffen.