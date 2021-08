Luchtballon met 16 personen aan boord komt in de bomen terecht in Loverval

Een luchtballon met zestien personen aan boord is donderdagavond in het dorp Loverval, ten zuidoosten van Charleroi, in de bomen terechtgekomen. Dat meldt La Nouvelle Gazette (Sudpresse) op zijn website. Er vielen geen gewonden bij het ongeval.

Volgens de krant was de luchtballon, die vertrokken was in Cerfontaine om over de regio van Gerpinnes te vliegen, in de problemen gekomen door de slechte weersomstandigheden. De ballon werd heen en weer geslingerd door de hevige wind en kwam uiteindelijk terecht in de bomen op een veld in Loverval. De ballon kwam vast te zitten tussen de takken, de mand hing in de lucht.

De brandweer van de zone Hainaut-Est is ter plaatse gekomen om de ballonvaarders uit hun hachelijke positie te bevrijden. Ook de lokale politie kwam ter plaatse.

Volgens La Nouvelle Gazette raakte niemand gewond bij het incident.