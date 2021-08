Biden wil dat tegen 2030 helft van de verkochte wagens emissievrij is

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag een ambitieus plan bekendgemaakt om het Amerikaanse wagenpark te vergroenen. Hij wil onder meer dat de helft van de verkochte wagens in de VS emissievrij is, dus elektrisch, hybride of op waterstof. Bidens plan moet de VS overeind houden tegenover zware concurrentie vanuit China en Europa.

Milieuverenigingen noemen het initiatief een “belangrijk signaal”. Ze maken zich wel zorgen over de praktische uitvoering ervan.

De president had enkele elektrische wagens tentoongesteld bij het Witte Huis en nam plaats achter het stuur van een plug-inhybride Jeep. Kort daarvoor ondertekende hij een decreet waarin staat dat tegen 2030 de helft van de verkochte wagens in de VS elektrisch of plug-inhybride is, of rijdt op waterstof.

Het gaat om een enorme uitdaging: volgens het internationaal energieagentschap is slechts 2 procent van de nieuw gekochte wagens elektrisch in de VS. In Europa gaat het om 10 procent.

“De vraag is of we de koppositie gaan innemen of achteraan gaan blijven bengelen”, aldus Biden tijdens zijn toespraak. Vandaag is China de koploper.

Musk niet uitgenodigd

Verschillende grote namen uit de Amerikaanse autosector hadden verzamelen geblazen in het Witter Huis. De CEO’s van GM, Ford en Stellantis hebben in een persbericht hun gemeenschappelijke ambitie uitgedrukt dat tegen 2030 40 tot 50 procent van de nieuwe wagens elektrisch is.

Foto: REUTERS

Een opvallende afwezige was Elon Musk. Zijn bedrijf Tesla maakt de misschien wel bekendste elektrische wagens. Musk schreef op Twitter dat hij het vreemd vindt dat Tesla niet werd uitgenodigd.

Woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki legde uit dat de drie autobouwers die donderdag aanwezig waren aangesloten zijn bij de vakbond UAW. Elon Musk is tegen elke vorm van syndicalisatie.

Laadpalen

De traditionele Amerikaanse autobouwers en de Amerikaanse overheid hebben in het verleden de boot gemist als het op vergroening aankomt, in tegenstelling tot de Chinese en Europese bedrijven. GM, Ford en Stellantis legden onlangs wel de nadruk op elektrische auto’s. Ze beloven groene versies van populaire modellen, zoals de pick-uptruck F150 van Ford.

De volgende stap wordt nu om een goed netwerk van laadpalen op poten te zetten. De financiering daarvan hangt grotendeels af van het infrastructuurplan, waarover de Senaat zaterdag zou stemmen.