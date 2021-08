Zorgverleners in Californië moeten tegen eind september gevaccineerd zijn tegen Covid-19

Zorgverleners in de Amerikaanse staat Californië moeten tegen eind september allemaal volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Volgens functionarissen gaat het om de eerste soortgelijke beslissing in de Verenigde Staten.

Het nieuwe mandaat heeft onder meer betrekking op ziekenhuispersoneel, personeel in woonzorgcentra, klinieken, artsenkabinetten en dialysecentra. Zij moeten tegen 30 september volledig gevaccineerd zijn.

“We zien een stijging in besmettingen en hospitalisaties door de deltavariant van het coronavirus en het is belangrijk dat we de kwetsbare patiënten in deze instellingen beschermen”, zegt directeur van het departement Volksgezondheid van Californië, Tomas Aragon, in een mededeling.

De ziekenhuizen en woonzorgcentra moeten bovendien verifiëren of bezoekers volledig gevaccineerd zijn of ten laatste 72 voor hun aankomst een negatieve test hebben afgelegd.

Uitzonderingen

Gouverneur Gavin Newsom meldde vorige week nog dat zorgpersoneel binnenkort een bewijs van vaccinatie zou moeten voorleggen, of anders regelmatig getest zouden moeten worden. Volgens de nieuwe regels die donderdag werden voorgesteld valt de optie om getest te worden weg.

Enkel beperkte uitzonderingen op basis van geloof of medische vrijstellingen zijn geldige redenen om niet gevaccineerd te worden. Werknemers met een vrijstelling moeten zich tot twee keer per week laten testen. Niet-gevaccineerde werknemers moeten binnen ook een chirurgisch mondmasker of een N95-masker dragen.

De coronabesmettingen in de VS stijgen weer sterk door de deltavariant. Het aantal dagelijkse besmettingen is gestegen van 10.000 per dag in juni naar gemiddeld 90.000 per dag vandaag.