Coronacijfers blijven stijgen: bijna 39 ziekenhuisopnames per dag

De coronacijfers blijven stijgen. Tussen 30 juli en 5 augustus werden gemiddeld elke dag 38,6 Covid-patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een stijging met 16 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen nu 317 patiënten in het ziekenhuis (+17 procent), van wie 94 in de intensieve zorg (+1 procent).

In de periode van 27 juli tot 2 augustus werden elke dag gemiddeld 1.623 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 10 procent. Er werden in die periode gemiddeld ongeveer 55.500 tests uitgevoerd, een daling met 5 procent. 3,2 procent van de tests is vandaag positief (+0,4 procent). Het R-getal daalt tot 1,9 (-8 procent). Als die R-waarde boven de 1 ligt, wil dat zeggen dat de pandemie aan kracht wint.

Tussen 27 juli en 2 augustus overleden gemiddeld 3,7 mensen per dag aan de gevolgen van het virus (+73 procent). In totaal stierven al 25.264 personen door Covid-19.

Al ruim 8,1 miljoen mensen kregen minstens één prik van een coronavaccin, of 70,4 procent van de totale Belgische bevolking. Bijna 7,1 miljoen mensen zijn volledig ingeënt, of 61,5 procent.