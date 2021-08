Zeven gevaccineerde bewoners in woonzorgcentrum Zaventem overleden na uitbraak nieuwe coronavariant

Zaventem - In woonzorgcentrum Ter Burg in Zaventem zijn zeven bewoners overleden nadat ze besmet geraakten met een nieuwe variant van het coronavirus. Alle bewoners waren gevaccineerd. Dat meldt Radio 1.

Er werd onlangs een uitbraak van het coronavirus vastgesteld in het woonzorgcentrum. Het zou gaan om een uitbraak van een nog niet erg bekende variant van het coronavirus uit Colombia. Hoe het virus in het woonzorgcentrum is binnengekomen, weten ze er voorlopig nog niet. “Maar waarschijnlijk via familie of personeel”, zegt Kathleen Boydens van Ter Burg aan Radio 1. “We hebben een eerste postieve besmetting gehad op 16 juli. We zijn toen in overleg gegaan met virologen en hebben beslist om enkele dagen later een algemene testing te doen. Daaruit bleek dat nog vijftien extra bewoners positief waren.”

De uitbraak kon beperkt worden tot één afdeling waar mensen met vergevorderde dementie wonen. Waarschijnlijk raakte een bewoner besmet die erom bekend staat ‘rond te dolen’ op de afdeling en kon het virus zo verder verspreid worden.

In totaal raakten 20 bewoners besmet met het virus. Zeven van hen overleden in twee weken tijd. “Op dit moment zijn we aan het stabiliseren”, zegt een Boykens. “We hebben geen nieuwe besmetting vastgesteld sinds 28 juli. Momenteel krijgt nog één bewoner zuurstof. We hebben het gevoel dat we de uitbraak onder controle hebben, maar de afdeling blijft wel in quarantaine tot volgende week woensdag.”

Gevaccineerd

In het woonzorgcentrum zijn alle bewoners, behalve één, gevaccineerd tegen het coronavirus. Bij het personeel zitten ze aan een algemene vaccinatiegraad van 97 procent. Op de specifieke afdeling waar de uitbraak werd vastgesteld, zijn alle personeelsleden gevaccineerd. Wel worden er in het woonzorgcentrum ook jobstudenten te werk gesteld die door hun jonge leeftijd nog niet allemaal volledig gevaccineerd zijn.

“We zijn allemaal wel geschrokken en zitten met veel vragen”, klinkt het. Ter Burg besloot om voorlopig de knuffelcontacten voor alle bewoners af te schaffen. “Wij stellen ons de vraag of die knuffelcontacten nog afgestemd zijn op de huidige cijfers en varianten die circuleren. Wij hadden dit niet zien aankomen.”

Viroloog Marc Van Ranst legt aan VRT NWS uit dat het om de Colombiaanse variant gaat die sinds eind juni in ons land kan worden teruggevonden. Volgens hem gaat het wel nog om erg kleine percentages.