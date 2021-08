Apple gaat toestellen scannen op kinderporno

Apple gaat de strijd aan met kinderporno. Daarvoor gaat het een nieuwe technologie introduceren die zulke beelden automatisch signaliseert.

Voordat je een foto in iCloud steekt, zal Apple de foto scannen en nagaan of het niet om kinderporno gaat. De medewerkers van Apple gaan dat niet allemaal handmatig doen. Er wordt een systeem gebruikt waarbij beelden omgezet worden in numerieke codes en die zullen vergeleken worden met gekende kinderporno.

Als het systeem zo’n beeld herkent, zal het gesignaleerd worden en zal een medewerken het beeld opnieuw evalueren. Indien nodig zal die de gebruiker aangeven bij de gerechtelijke diensten.

Apple heeft al gezegd dat de nieuwe technologie beschikbaar zal zijn in de nieuwe versies van iOS, het besturingssysteem van Apple. Dat zal later dit jaar uitkomen.

Er zijn momenteel wel bezorgdheden over privacy. Er wordt gevreesd dat deze technologie door bepaalde overheden zal gebruikt worden om hun inwoners te bespieden en dat er niet enkel naar kinderporno, maar bijvoorbeeld ook naar politieke elementen zal gezocht worden.