Bos van Robin Hood wordt overspoeld met nudisten

Sherwood Forest, het bos bekend van de legende van Robin Hood, heeft de laatste tijd bijzonder veel aantrek bij een specifiek doelpubliek. Er werd zelfs een petitie opgestart om toch opnieuw wat regels in te voeren in het bos.

Sherwood Forest staat altijd hoog op het lijstje voor wie een daguitstap wil maken in het spoor van Robin Hood. De 1.000-jaar oude eik, een van de oudste in het land, is een echte trekpleister. Maar de laatste tijd zijn er heel wat mensen die het bos blijkbaar graag volledig naakt willen bezoeken. Er werd een petitie gelanceerd om de autoriteiten aan te manen strenger op te treden tegen de nudisten die soms in groepjes tot 12 man ronddwalen in het bos.

Volgens de Royal Society for the Protection of Birds, die instaan voor de conservatie van het domein, ligt er in de buurt van het Sherwood Forest ook het Budby South Forest. Daar is het rustiger en wordt naturisme “getolereerd en is het legaal”.

Blijkbaar wandelen veel mensen vanuit Budby South Forest naar Sherwood Forest waar er meer toeristen lopen. En daar kan dus - wettelijk - niks tegen gedaan worden.