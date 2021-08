Grote Coronastudie: grote meerderheid wil verplichte vaccinatie zorgpersoneel

85 procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van de UAntwerpen is voorstander van een verplichte vaccinatie van het Belgische zorgpersoneel. Dat blijkt uit de resultaten van de bevraging van dinsdag. Bij jongeren, mensen die het financieel moeilijk hebben en niet-gevaccineerden is er meer weerstand tegen de maatregel.

Nu landen als Frankrijk en Griekenland hebben aangegeven dat ze alle zorgmedewerkers verplicht willen vaccineren tegen het coronavirus, polsten de onderzoekers achter de Grote Coronastudie hoe de Belgen over het thema denken. “Bij ons gaf de Koninklijke Academie voor Geneeskunde onlangs hetzelfde advies”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme van de UAntwerpen. “Het vraagstuk komt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort ook op het bord van onze beleidsmakers terecht.”

De resultaten van de enquête, die dinsdag door meer dan 14.000 mensen werd ingevuld, zijn duidelijk: 85,1 procent zegt zeker of waarschijnlijk voorstander te zijn. 8,4 procent geeft aan tegen te zijn.

In sommige groepen is er meer weerstand. Zo wil 13,6 procent van de mensen tussen 18 en 35 de prik niet opleggen. Bij mensen die het financieel ‘eerder moeilijk’ hebben is 14,6 procent tegen, bij wie het ‘moeilijk’ heeft is 23,1 procent tegen. 70 procent van de niet-gevaccineerde deelnemers is tegen een verplichting.

1.242 deelnemers werken zelf in de zorg. Hun mening ligt in lijn met die van de algemene bevolking: 83 procent van de zorgmedewerkers is voor een opgelegde spuit bij ongevaccineerde collega’s.