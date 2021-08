Het plan van minister Van der Straeten (Groen) om de kernuitstap te realiseren via gascentrales botst op de actiegroep Tegengas. “Zij is bezorgd om het investeringsklimaat, wij om het échte klimaat.”

Het is nog altijd niet zeker of energieleverancier Luminus een gascentrale zal kunnen bouwen in de haven van Gent. Een klacht van de Gentse afdeling van het burgercollectief Tegengas werd ontvankelijk ...