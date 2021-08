Arnaud Bodart ondertekent nieuw contract bij Standard

Doelman Arnaud Bodart heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Standard. Dat hebben de Rouches vrijdag aangekondigd.

De 23-jarige Bodart had nog een overeenkomst bij de Luikenaars tot 30 juni 2023. Hij is al sinds de zomer van 2006 aangesloten bij Standard, waar hij de volledige jeugdopleiding doorliep. Sinds januari 2017 maakt de neef van oud-keeper en aanvoerder van Standard Gilbert Bodart deel uit van de A-kern. Arnaud Bodart stond al in 89 wedstrijden tussen de palen.

“Zijn mooie ontwikkeling maakt onze club trots, en in het bijzonder ons opleidingscentrum SL16 Football Campus waar hij een voorbeeld is voor onze jonge talenten die ervan dromen om op een dag op Sclessin te spelen”, zo klinkt het op de clubwebsite.