Na dodelijk incident op Mallorca: Nederlanders slaan landgenoot tot bloedens toe in Italië

Een groepje Nederlandse vakantiegangers heeft een landgenoot in het Noord-Italiaanse plaatsje Lazise aan het Gardameer zwaar mishandeld. Het slachtoffer had meerdere hechtingen nodig.

Vier Nederlandse jongens tussen 20 en 21 jaar oud hebben na een avondje uit in Italië een 18-jarige landgenoot lastiggevallen. Er werd stevig gedronken en ze begonnen hem uit te schelden en te provoceren. De 18-jarige landgenoot wou niks weten van de discussie en vertrok. Maar onderweg kwam hij zijn belagers opnieuw tegen. Zij begonnen hem tot bloedens toe te schoppen en slaan waardoor de jongen op de grond lag. Hij had medische hulp nodig en moest naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij meerdere hechtingen.

De vier belagers sloegen op de vlucht, maar de politie kon hen snel arresteren. Ze werden beschuldigd van zware mishandelingen, maar zijn ondertussen opnieuw op vrije voeten.

Waarschijnlijk zal er later een proces plaatsvinden in Italië.

Het incident doet denken aan het verhaal van de 27-jarige Carlo Heuvelman in juni. Hij overleed in het ziekenhuis op Mallorca nadat hij zwaar in elkaar werd geslagen door landgenoten.