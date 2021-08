Augustus begint met hoge tot zeer hoge grondwaterstanden

De maand augustus begint met grondwaterstanden die hoog tot zeer hoog zijn voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag bekendmaakte. De freatische grondwaterstanden zijn op ongeveer 7 van de 10 meetplaatsen hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar en slechts op ongeveer 7% van de meetplaatsen nog laag tot zeer laag.

In juli was het kouder en natter dan normaal. In de oostelijke helft van Vlaanderen viel tijdens de maand tot meer dan dubbel zoveel neerslag dan normaal. Er viel een pak meer neerslag dan in de westelijke helft, zowel de voorbije drie maanden als in juli alleen.

De neerslagtotalen voor de voorbije drie maanden (mei t.e.m. juli) variëren tussen 203,6 mm en 409,31 mm en blijven met een gemiddelde van 297,98 mm een stuk boven de normale waarden. Ter vergelijking: normaal valt in Ukkel tussen mei en juli 207,4 mm.

Meer neerslag en minder verdamping zorgden ervoor dat de grondwaterstanden niet daalden, zoals normaal te verwachten is in het zomerseizoen. Daardoor zijn de freatische grondwaterstanden op ongeveer 7 van de 10 meetplaatsen hoog (25%) tot zeer hoog (47%) voor de tijd van het jaar. Op ongeveer 7% van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag (3%) tot zeer laag (4%). Die meetplaatsen liggen op locaties waar de grondwatertafel trager reageert op weersomstandigheden. De overblijvende lage en zeer lage peilen bevinden zich vooral in het zuiden van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

“Ongetwijfeld zijn de meeste Vlamingen de neerslag van de voorbije weken meer dan beu. Niet in het minst daar waar het wateroverlast met zich meebracht”, zegt minister Demir. “De aanhoudende neerslag heeft uiteraard gevolgen voor de grondwaterstanden. Uit het toestandsrapport blijkt alvast dat we begin augustus 2021 veel minder locaties hebben met lage tot zeer lage peilen en een veel groter aandeel normale en hoge grondwaterstanden tegenover de situatie begin augustus vorig jaar.”