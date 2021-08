Is hier een kattenhater aan het werk? Verschillende dieren vertonen dezelfde verwondingen

Hemiksem -

Na enkele gevallen van katten die op korte tijd gewond zijn thuisgekomen, is bij katteneigenaars in de omgeving van de Parklaan in Hemiksem een zekere ongerustheid ontstaan. Omdat ook de dierenarts geen pasklare verklaring heeft, vrezen ze dat er meer in het spel is dan louter, toevallig tegelijkertijd, bezeerde pootjes.