De Amerikaanse regel die Lionel Messi naar de uitgang duwde bij FC Barcelona

Geen Lionel Messi meer bij FC Barcelona volgend seizoen. De Argentijn zal geen nieuw contract tekenen bij de club waar hij 21 jaar actief was. Ook al was er een akkoord tussen beide partijen...

Het gaat FC Barcelona financieel niet voor de wind. De club zou een schuldenberg van 1,2 miljard euro hebben en moest deze zomer flink snijden in het salarispakket. Liefst 200 miljoen euro moest eraf. In die optiek was Messi akkoord om ruim de helft van zijn astronomische loon in te leveren. In plaats van naar schatting 45 miljoen euro per jaar (netto) zou hij slechts 20 miljoen verdienen. Ook met andere toppers als Sérgio Busquets, Gerard Piqué en Jordi Alba onderhandelde Barça over loonsvermindering, van liefst 40 procent.

Maar op de transfermarkt verliep niet alles naar wens. Voor grootverdieners als Antoine Griezmann (20 miljoen), Ousmane Dembélé (12 miljoen), Philippe Coutinho (8,5 miljoen), Samuel Umtiti (12 miljoen) en Miralem Pjanic (12 miljoen) is nog steeds geen oplossing gevonden. Dembélé en Coutinho zijn momenteel zelfs geblesseerd. Pjanic kan en wil (terug) naar Juventus, maar dat is verre van een ‘done deal’. Bovendien zou dat om een huur gaan. Umitit wordt gelinkt aan Lyon.

Umtiti en Pjanic. Foto: EPA-EFE

Tussendoor werden Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia en Emerson Royal naar Barcelona gehaald. Dat alles heeft geleid tot het feit dat Barcelona geen financiële ruimte meer heeft om het contract van Messi te registreren. Dat komt door een regel van La Liga uit 2013, destijds gestemd door alle Spaanse profploegen.

Die bepaalt dat de salarismassa van Spaanse voetbalclubs slechts 70 procent van hun inkomsten mag bedragen. Een soort salarisplafond dus, wat in zowat elke Amerikaanse sport gebruikt wordt. Dit seizoen mag Barcelona daarom niet meer dan 160 miljoen uitgeven aan salarissen. Twee jaar geleden hadden de Blaugrana nog de grootste salarismassa in de sport met 671 miljoen. Onder andere door de coronacrisis zijn ze nu (nog meer) in de problemen gekomen.

Barcelona president Laporta about Messi: “Financial numbers and losses are worst than expected. Our salary mass is not leaving any margin. Financial Fair Play is also blocking us. I can’t make a decision that could destroy the club, Barça are the most important thing”. 🚨 #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

Barcelona president Laporta: “We can’t register the contract of Leo Messi that was agreed because of Financial Fair Play rules. Unfortunately we have received an inheritance in which we have no margin with the salary current situation”. 🔴 #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

Protest

Barcelona had ergens zijn hoop gezet op een nieuwe tv-deal van La Liga, maar daartegen is de club samen met aartsrivaal Real Madrid in verzet gekomen. La Liga sloot een deal ter waarde van 2,7 miljard euro met het investeringsfonds CVC Capital Partners, maar beide clubs zijn niet akkoord met de financiële regeling voor de betrokken clubs.

Zo zouden die slechts 15 procent van die nieuwe centen mogen spenderen aan spelers en worden ze verplicht om daarvan 70 procent te wenden aan infrastructuur. Bovendien gaat het om een contract van liefst 40 jaar, waardoor Barça en Real (en al de rest) voor lange tijd gebonden zijn aan het akkoord tussen La Liga en de Amerikaanse investeerders.