Zuid-Afrikaanse president herschikt regering na rellen, twee ministers nemen ontslag

Na dagen van protesten en plunderingen in delen van Zuid-Afrika, herschikt president Cyril Ramaphosa zijn kabinet. Bij de protesten kwamen minstens 337 mensen om het leven.

Het ministerie van Staatsveiligheid, dat kritiek kreeg tijdens de golf van geweld, zal in de toekomst rechtstreeks gelinkt zijn aan het kabinet van de president. Het ministerie van Defensie wordt eveneens gereorganiseerd. In de toekomst komt er bovendien een apart ministerie van Water.

Ramaphosa kondigde donderdagavond in een toespraak ook aan dat onder meer een nieuwe minister van Gezondheid en van Financiën werd aangesteld, na het ontslag van Zweli Mkhize en Tito Mboweni.

Mkhize, tot voor kort minister van Gezondheid, wordt beschuldigd van corruptie. Hij werd begin juni geschorst nadat een onderzoek geopend werd naar corruptie tegen twee van zijn naasten binnen het ministerie, in het kader van een openbare aanbesteding rond de bestrijding van de coronapandemie.

Ex-president in cel

Ramaphosa had na de rellen benadrukt dat de regering niet goed voorbereid was op de vernielingen en de sabotage. Hij kondigde de oprichting van een expertenpanel aan om de gebeurtenissen te analyseren.

Zuid-Afrika heeft ondertussen 25.000 soldaten gemobiliseerd om de situatie in de provincie KwaZulu-Natal en in de agglomeratie rond de steden Pretoria en Johannesburg, in de provincie Gauteng, onder controle te krijgen.

De rellen in Zuid-Afrika waren op 9 juli uitgebroken nadat gewezen president Jacob Zuma in de gevangenis werd opgesloten. De 79-jarige Zuma werd eind juni veroordeeld tot 15 maanden cel voor minachting van justitie.