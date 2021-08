Oeps, foutje: nieuwe wegmarkering stuurt je straat in waar je niet in mag

Erpe-Mere - Op de Gentsesteenweg in Erpe-Mere zijn donderdag nieuwe wegmarkeringen aangebracht voor wie naar de Botermelkstraat wilt rijden. Opvallend? De pijlen op de weg sturen je een straat in die eigenlijk is afgesloten voor het verkeer. Er staat een verbodsbord. De gemeente is niet tevreden over de manier van werken van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de wegmarkeringen aanbracht. “Jammer dat we niet op de hoogte werden gebracht.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer is bevoegd is voor de gewestwegen, onder andere ook voor de Gentsesteenweg in Erpe-Mere. Zij gaven de opdracht om de bestaande voorsorteerpijlen richting de Botermelkstraat te herschilderen. Daarbij hebben ze volgens de gemeente geen rekening gehouden met het eenrichtingsverkeer dat er in de straat geldt. Sinds vorig jaar loopt een proefproject om van de Botermelkstraat een eenrichtingsstraat te maken. Vanaf de steenweg staat zelfs een verbodsbord dat je de straat niet in mag. Maar ook daar verwarring troef, want in de eerste vijftien meter van de straat is wél nog dubbel verkeer mogelijk.

Niet op de hoogte

Volgens Gorik De Koker van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de markeringen dan ook correct aangebracht, omdat er nog auto’s mogen afslaan in het begin van de straat voor wie van de Gentsesteenweg komt. De bevoegde schepen van Mobiliteit, Marleen Lambrecht (CD&V) vraagt een herziening van deze situatie bij het AWV. “Het is jammer dat wij als gemeente niet op de hoogte werden gebracht van de vernieuwde markeringen”, zegt Lambrecht. “Wij zullen alles doen om deze situatie recht te zetten.”

De gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan nu samen bekijken welke oplossing er kan komen. Op termijn moet de Botermelkstraat helemaal eenrichtingsverkeer worden. Voor die aanpassing wacht het gemeentebestuur op de herinrichting van de Gentsesteenweg die gepland is vanaf 2023. Op die manier kan de inrichting op elkaar afgestemd worden.