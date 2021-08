Franse wijnproductie in 2021 naar verwachting “historisch laag”

De Franse wijnproductie zou in 2021 met 24 tot 30 procent dalen tot een “historisch laag” niveau door de strenge voorjaarsvorst. Dat heeft het ministerie van Landbouw van onze zuiderburen vrijdag bekendgemaakt.

De vorst van april heeft ook de Franse fruitbomen zwaar getroffen, met name de abrikozen, waarvan de oogst voor 2021 de helft kleiner zou kunnen zijn dan het gemiddelde voor 2016-2020, volgens ramingen op 1 augustus. Dat zou de slechtste oogst in 42 jaar zijn.

Ook ziekten van de wijnstok zoals meeldauw zouden een nefaste invloed hebben op de wijnoogst. Volgens ramingen van 1 augustus zou er tussen 32,6 en 35,6 miljoen hectoliter wijn worden geproduceerd.

“De wijnproductie in 2021 zal naar verwachting historisch laag zijn, lager dan in 1991 en 2017, toen er ook strenge vorst was in het voorjaar,” aldus nog het ministerie.